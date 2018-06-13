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Зинченко на море показал зажигательные латинские танцы

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко принимает солнечные ванны.

Игрок сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко поделился забавным видео своих танцев.

Футболист отдыхает с друзьями и показал, как эротично танцует в одних трусах.

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А скопировал он движения бразильского футболиста Дани Алвеса под трек Nicky Jam Ft. J Balvin – X.

Как известно, Зинченко хотят отдать в Наполи в качестве доплаты в € 20 млн.

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