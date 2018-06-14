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Кличко: Реванш против Льюиса сорвала его мама

Реванш между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоялся из-за того, что украинский чемпион не понравился маме британца.

В интервью The Ring украинский супертяжеловес заявил, что после поражения от Леннокса Льюиса британец пообещал ему реванш.

Кличко добавил, что потом Льюис пригласил его одного к себе в офис, где он был не один, а вместе со своей мамой, которая не проронила ни слова, пока они в течение двух часов обсуждали перспективы повторного боя.

– Я покинул офис, а Льюис позвонил мне и сказал: “Виталий, извини, но я не буду с тобой драться”, и я понял его, – отметил украинский боксер.

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По мнению Кличко, он не понравился маме британца, и она сказала сыну больше не проводить с ним бой.

К слову, ранее Кличко рассказал, как он ждал от своей мамы разрешения на реванш против Энтони Джошуа.

Фото: klitschko-brothers.com

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