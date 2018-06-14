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Мбокани может покинуть Динамо

Нападающий киевского Динамо Дьемерси Мбокани может покинуть команду и перейти в Эрзурумспор.

Нападающий киевского Динамо Дьемерси Мбокани может перейти в турецкий клуб Эрзурумспор, сообщает Foot.cd.

Контракт Мбокани заканчивается 30 июня и футболист не собирается его продлевать.

Несколько клубов заявили о том, что готовы взять Мбокани к себе, среди которых и турецкий новичок Эрзурумспор.

Турецкие СМИ уже говорят о том, что футболист готов присоединится к клубу.

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Мбокани играет в Динамо Киев с 2013 года, а в прошлом сезоне он сыграл 32 игры и забил 12 голов.

К слову, мадридский Реал объявил, что новым наставником команды станет Хулен Лопетеги.

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