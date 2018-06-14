Робби Уильямс показал f*ck на церемонии открытия ЧМ

Робби Уильямс на церемонии открытия чемпионата мира 2018 в России показал на камеру средний палец.
В России состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу. Открывал церемонию британский певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина и легенда сборной Бразилии Роналдо.
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Робби Уильямс во время выполнения своего хита Rock DJ неожиданно показал средний палец на камеру.
Поскольку это было во время прямой трансляции, то режиссеры не успели вырезать момент.
Напомним, Робби Уильямсу запретили петь о российских олигархах на открытии ЧМ 2018.
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