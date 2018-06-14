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Росгвардия зажала двойника Месси в углу ради автографа

Знаменитый двойник Лионеля Месси из Ирана Реза Парастеш приехал в Россию, чтобы поддержать иранскую сборную на ЧМ-2018.

Российская полиция приняла за настоящего игрока Барселоны иранского двойника Месси и пыталась успокоить фанатов, которые выстроились в очередь за автографом, перекрыв улицы.

Впрочем, сотрудники Росгвардии и сами охотно фотографировались с иранским Лео и брали у него автографы.

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Напомним, немцев призвали не брать в Россию смартфоны из-за возможной слежки.

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