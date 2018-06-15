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Где смотреть Португалию – Испанию

Прямую трансляцию контрольного поединка между сборными Португалии и Испании организует телеканал Интер.

15 июня в 21.00 на стадионе Фишт в Сочи, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Португалии встретится со сборной Испании.

Обе сборные представляют группу В, куда также попали Иран и Марокко.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Читайте: Календарь ЧМ-2018: расписание матчей.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Selección Española de Fútbol.

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