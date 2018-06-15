Кто стал самым дорогим латино-американским футболистом в Реале

17-летний нападающий Сантоса Родриго Гоэс стал футболистом мадридского Реала, которого “королевский клуб” купил за рекордную сумму.

Бразильский клуб Сантос объявил о продаже в Реал 17-летнего нападающего Родриго Гоэса за рекордную в истории Южной Америки сумму, которую не раскрывает.

Как сообщает официальный сайт Сантоса, стороны договорились о трансфере. Футболист официально станет игроком мадридского коллектива с июля 2019 года, когда достигнет совершеннолетия.

Ближайший год Родриго Гоэс продолжит выступать за бразильскую команду. По информации Marca, трансфер форварда обошелся Реалу в 45 млн евро.

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Юный нападающий в возрасте 17 лет и двух месяцев стал самым молодым автором забитого мяча в истории американского аналога Лиги чемпионов, Копа Либертодарес. На сегодняшний день он является лучшим бомбардиром Сантоса в бразильском первенстве – пять голов в 10 матчах.

Напомним, 12 июня, Реал объявил, что новым наставником команды станет Лопетеги.