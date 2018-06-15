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Португалия – Испания. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию товарищеского матча Португалия – Испания на Фактах ICTV в пятницу, 15 июня, в 21:00.

15 июня в Сочи в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу на стадионе Фишт сойдутся сборные команды Португалии и Испании.

Обе команды входят в число претендентов если не на титул, то на медали Мундиаля точно.

Сборная Португалии подходит к игре в статусе действующего чемпиона Европы и вполне в состоянии повторить свой успех на ЧМ-2018. Но для этого нужны удача, правильный настрой и собранность.

Читайте: Где смотреть Португалию – Испанию.

Испанцы тоже выглядят сильной командой, но пока остается загадкой, как на игроков повлияло увольнение Лопетеги за день до старта ЧМ-2018 и сможет ли новый наставник Йерро найти подход к игрокам за такой короткий срок.

За всю историю противостояний Португалия и Испания встречались между собой 35 раз (16 побед за Испанией, 6 побед в Португалии). Интересно также, что форвард португальцев Роналду не забивал Фурии Роха, хотя имеет в своем активе 81 точный удар в футболке сборной.

Прогноз букмекеров

На победу португальцев в этом матче принимаются ставки с коэффициентом 3,86. Успех красной фурии составляет – 2,13. На ничью дают – 3,25.

Прогноз Факты ICTV

Португалия – Испания – 2:1.

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