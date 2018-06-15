Роналду заплатит почти €19 млн, чтобы не сесть в тюрьму

Налоговое управлением Испании наказала нападающего мадридского Реала Криштиану Роналду за сокрытие доходов.

Форвард мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов и согласился выплатить штраф €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

33-летний футболист согласился с выдвинутыми обвинениями в четырех налоговых преступлениях, за каждое из которых предусмотрено тюремное заключение на срок 6 месяцев.

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Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы касаемо футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн.

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