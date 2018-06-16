ЧМ-2018: Испания сыграла вничью с Португалией, Египет уступил Уругваю

В пятницу, 15 июня состоялись 3 матча группового этапа ЧМ-2018. Сыграли команды из групп А и В.

Во второй день ЧМ-2018 сборная Египта уступила Уругваю (0:1), Иран победил Марокко (1:0), Португалия сыграла вничью с Испанией (3:3).

Группа А

Египет – Уругвай – 0:1

Сборная Уругвая победила Египет в стартовом матче группового турнира чемпионата мира-2018. Единственный мяч на 89-й минуте забил Хосе Хименес. В составе египтян на поле не появился лидер атак Мохаммед Салах. Форвард Ливерпуля получил травму после столкновения с Рамосом в финале Лиги чемпионов против Реала (1:3) и еще не набрал форму.

Египет – Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эль-Нэнни, Хамед (Морси, 50′), Уарда (Собхи, 82′), Эль-Саид, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63′).

Уругвай – Муслера, Варела, Хименес, Годин, Касерес, Нандес (Санчес, 58′), Весино (Торрейра, 87′), Бентанкур, де Арраскаета (Родригес, 59′), Суарес, Кавани.

Голы: Хименес (90′)

Предупреждение: Морс (90′), Хегази (90′).

Группа В

Марокко – Иран – 0:1

Иран в матче первого тура ЧМ-2018 победил сборную Марокко благодаря голу на последних секундах матча. Причем мяч в собственные ворота срезал игрок марокканцев Бухаддуз.

Марокко – Мохаммеда, Амрабат (Амрабат, 76′), Бенатия, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Зиеш, Бельханда, Харит (да Кошта, 82′), Эль-Кааби (Бухаддуз, 77′).

Иран – Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Чешме, Хаджсафи, Эбрахими (Хоссейни, 80′), Джаханбахш (Годдос, 85′), Шоджаеи (Тареми, 68′), Амири, Ансарифард, Азмун.

Голы: Бухаддуз (90′)

Предупреждение: Шоджаеи (10′), Эль-Ахмади (34′), Джаханбахш (47′), Ансарифард (90′).

Группа В

Португалия – Испания – 3:3.

Уже на 3-й минуте матча арбитр назначил пенальти за фол Начо на Криштиану Роналду, который его и реализовал. Коста на 24-й минуте восстановил равновесие в матче. В концовке первого тайма ударом из-за пределов штрафной Роналду оформил дубль и вновь вывел Португалию вперед.

На 55-й минуте дубль записал на себя и Диего. Через 3 минуты Начо нанес дальний удар и впервые в матче вывел вперед испанцев. Под занавес второго тайма Роналду оформил хет-трик, забив прямым ударом со штрафного.

Португалия – Руй Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро, Бернарду Силва (Куарежма, 69′), Моутинью, Уильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68′), Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80′), Роналду.

Испания – Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 70′), Сильва (Васкес, 86′), Диего Коста (Аапас, 77′), Иско.

Голы: Роналду (4′ пен., 44′, 88′) – Коста (24′, 55′), Начо (58′).

Предупреждение: Бускетс (17′), Бруну Фернандеш (28′).

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Португалия – Испания.

Фото: Getty Images.