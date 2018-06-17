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Бразилия – Швейцария: букмекеры назвали фаворита

Бразилия встретится со Швейцарией в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу.

Сборная Бразилии 17 июня в России в рамках группового этапа ЧМ-2018 встретится со сборной Швейцарии.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Тите.

Читайте: Где смотреть Бразилию – Швейцарию.

Успех бразильцев в этом матче котируются коэффициентом 1,43. Успех подопечных Петковича составляет – 9,00. На ничью дают – 4,50.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Бразилия – Швейцария. Начало в 21:00.

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