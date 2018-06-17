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Бразилия – Швейцария. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Бразилия – Швейцария на Фактах ICTV в воскресенье, 17 июня, в 21:00.

17 июня в Ростове-на-Дону в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу на стадионе Ростов Арена сойдутся сборные команды Бразилии и Швейцарии.

Этот матч можно назвать главным в первом туре, ведь согласно рейтингу ФИФА сыграют вторая и шестая сильнейшие сборные мира.

Сегодняшняя Бразилия демонстрирует более качественную и уверенную игру, чем четыре года назад, и ее по праву считают главным фаворитом ЧМ-2018. Перед стартом Мундиаля, селесао провели 4 товарищеских встречи и во всех одержали победу, хотя среди соперников подопечных Тите были действующие чемпионы мира – немцы и неудобные хорваты.

Читайте: Где смотреть Бразилию – Швейцарию.

Швейцарцы так просто не отдадут победу пентакампеонам, но следует признать, что результат этого матча в первую очередь будет зависеть от настроения и уровня игры Неймара и Ко.

Последний раз Бразилия и Швейцария на чемпионатах мира играли еще в 1950 году и тогда матч завершился вничью 2:2. Последняя же встреча команд датирована 2013 годом, тогда в товарищеском матче швейцарцы выиграли 1:0.

Прогноз букмекеров

Успех бразильцев в этом матче котируются коэффициентом 1,43. Успех подопечных Петковича составляет – 9,00. На ничью дают – 4,50.

Прогноз Фактов ICTV

Бразилия – Швейцария – 3:1.

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