ЧМ-2018: Германия уступила Мексике, Бразилия сыграла вничью со Швейцарией

В воскресенье, 17 июня состоялись 3 матча группового этапа ЧМ-2018. Сыграли команды из групп Е и F.

В четвертый день ЧМ-2018 сборная Коста-Рики уступила Сербии (0:1), Мексика сенсационно победила Германию (1:0), Бразилия сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Бразилия – Швейцария – 1:1

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 встречались сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча проходила на стадионе Ростов Арена и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыли бразильцы благодаря точному дальнему удару Коутиньо на 20-й минуте. Швейцарцам удалось отыграться в начале второго тайма. Гол на свой счет записал полузащитник Стивен Цубер.

Бразилия: Алиссон, Данило, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо (Ренато Аугусто, 67′), Каземиро (Фернандиньо, 60′), Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус (Фирмино, 79′), Неймар.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 87′), Шер, Аканджи, Родригес, Бехрами (Закария, 71′), Джака, Шакире, Джемаили, Цубер, Сеферович (Эмболо, 80′).

Голы: Коутиньо (20′) – Цубер (50′).

Предупреждение: Лихтштайнер (31′), Каземиро (47′), Шер (65′), Бехрами (68′).

Коста-Рика – Сербия – 0:1

В другом матче группы Е сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018. Встреча прошла в Самаре на стадионе Самара Арена и завершилась со счетом 1:0 в пользу сербов.

На 56-й минуте защитник Александар Коларов блестяще исполнил штрафной удар, закрутив мяч с левой ноги точно в правую девятку ворот соперника.

В матче второго тура группового этапа сборной Бразилии 22 июня предстоит сыграть с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге, а Швейцария в этот же день встретится с Сербией в Калининграде.

Германия – Мексика – 0:1

В матче группы F сборная Мексики победила Германию в матче первого тура на чемпионате мира. Встреча состоялась в Москве на стадионе Лужники и завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

Автором единственного гола стал Ирвин Лосано, который отличился на 35-й минуте после передачи Эрнандеса.

Соперники сборных Мексики и Германии по группе – Южная Корея и Швеция – сыграют друг с другом 18 июня в Нижнем Новгороде.

Во втором туре мексиканцы встретятся с Южной Кореей (23 июня, Ростов-на-Дону), а немцы сыграют со Швецией (23 июня, Сочи).

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Бразилия – Швейцария.

Фото: Getty Images.