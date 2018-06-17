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Где смотреть Бразилию – Швейцарию

Прямую трансляцию поединка ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Швейцарии организует телеканал Интер.

17 июня в 21.00 на стадионе Ростов Арена в Ростове-на-Дону, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии встретится со сборной Швейцарии.

Обе сборные представляют группу Е, куда также попали Сербия и Коста-Рика.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер. Также матч можно посмотреть на ресурсе LIVETVlivesport.

Читайте: Бразилия – Швейцария: букмекеры назвали фаворита.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: CBF Futebol.

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