Календарь ЧМ-2018: расписание матчей

Факты ICTV предлагают вашему вниманию расписание всех матчей чемпионата мира по футболу 2018.
14 июля, в России начался чемпионат мира по футболу-2018.
Матчи пройдут в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.
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В Мундиале принимают участие 32 команды, которые разделены на восемь групп. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две команды.
Группа А
(Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай)
14 июня – 18:00 Россия – Саудовская Аравия
15 июня – 15:00 Египет – Уругвай
19 июня – 21:00 Россия – Египет
20 июня – 18:00 Уругвай – Саудовская Аравия
25 июня – 17:00 Уругвай – Россия
25 июня – 17:00 Саудовская Аравия – Египет
Группа В
(Португалия, Испания, Марокко, Иран)
15 июня – 18:00 Марокко – Иран
15 июня – 21:00 Португалия – Испания
20 июня – 15:00 Португалия – Марокко
20 июня – 21:00 Иран – Испания
25 июня – 21:00 Иран – Португалия
25 июня – 21:00 Испания – Марокко
Группа С
(Франция, Австрия, Перу, Дания)
16 июня – 13.00 Франция – Австралия
16 июня – 19:00 Перу – Дания
21 июня – 15:00 Дания – Австралия
21 июня – 18:00 Франция – Перу
26 июня – 17:00 Дания – Франция
26 июня – 17:00 Австралия – Перу
Группа D
(Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия)
16 июня – 16:00 Аргентина – Исландия
16 июня – 22:00 Хорватия – Нигерия
21 июня – 21:00 Аргентина – Хорватия
22 июня – 18:00 Нигерия – Исландия
26 июня – 21:00 Нигерия – Аргентина
26 июня – 21:00 Исландия – Хорватия
Группа E
(Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия)
17 июня – 15:00 Коста-Рика – Сербия
17 июня – 21:00 Бразилия – Швейцария
22 июня – 15:00 Бразилия – Коста-Рика
22 июня – 21:00 Сербия – Швейцария
27 июня – 21:00 Сербия – Бразилия
27 июня – 21:00 Швейцария – Коста-Рика
Группа F
(Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея)
17 июня – 18:00 Германия – Мексика
18 июня – 15:00 Швеция – Южная Корея
23 июня – 18:00 Южная Корея – Мексика
23 июня – 21:00 Германия – Швеция
27 июня – 17:00 Южная Корея – Германия
27 июня – 17:00: Мексика – Швеция
Группа G
(Бельгия, Панама, Тунис, Англия)
18 июня – 18:00 Бельгия – Панама
18 июня – 21:00: Тунис – Англия
23 июня – 15:00 Бельгия – Тунис
24 июня – 15:00 Англия – Панама
28 июня – 21:00 Англия – Бельгия
28 июня – 21:00 Панама – Тунис
Группа Н
(Польша, Сенегал, Колумбия, Япония)
19 июня – 15:00 Колумбия – Япония
19 июня – 18:00 Польша – Сенегал
24 июня – 18:00 Япония – Сенегал
24 июня – 21:00 Польша – Колумбия
28 июня – 17:00 Япония – Польша
28 июня – 17:00 Сенегал – Колумбия
1/8 финала
30 июня – 17:00 1С – 2D (матч №49)
30 июня – 21:00 1А – 2В (матч №50)
1 июля – 17:00 1В – 2А (матч №51)
1 июля – 21:00 1D – 2C (матч №52)
2 июля – 17:00 1Е – 2F (матч №53)
2 июля – 21:00 1G – 2H (матч №54)
3 июля – 17:00 1F – 2E (матч №55)
3 июля – 21:00 1Н – 2G (матч №56)
1/4 финала
6 июля – 17:00 – победитель матча №49 – победитель матча № 50 (матч №57)
6 июля – 21:00 – победитель матча №53 – победитель матча № 54 (матч №58)
7 июля – 17:00 -победитель матча №55 – победитель матча № 56 (матч №59)
7 июля – 21:00 -победитель матча №51 – победитель матча № 52 (матч №60)
1/2 финала
10 июля – 21:00 – победитель матча №57 – победитель матча №58
11 июля – 21:00 – победитель матча №59 – победитель матча №60
Матч за третье место
14 июля в 17:00
Финал
15 июля в 18:00.
Напомним, на открытии ЧМ-2018 Робби Уильямс показал f*ck.