Календарь ЧМ-2018: расписание матчей

Факты ICTV предлагают вашему вниманию расписание всех матчей чемпионата мира по футболу 2018.

14 июля, в России начался чемпионат мира по футболу-2018.

Матчи пройдут в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.

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В Мундиале принимают участие 32 команды, которые разделены на восемь групп. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две команды.

Группа А

(Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай)

14 июня – 18:00 Россия – Саудовская Аравия

15 июня – 15:00 Египет – Уругвай

19 июня – 21:00 Россия – Египет

20 июня – 18:00 Уругвай – Саудовская Аравия

25 июня – 17:00 Уругвай – Россия

25 июня – 17:00 Саудовская Аравия – Египет

Группа В

(Португалия, Испания, Марокко, Иран)

15 июня – 18:00 Марокко – Иран

15 июня – 21:00 Португалия – Испания

20 июня – 15:00 Португалия – Марокко

20 июня – 21:00 Иран – Испания

25 июня – 21:00 Иран – Португалия

25 июня – 21:00 Испания – Марокко

Группа С

(Франция, Австрия, Перу, Дания)

16 июня – 13.00 Франция – Австралия

16 июня – 19:00 Перу – Дания

21 июня – 15:00 Дания – Австралия

21 июня – 18:00 Франция – Перу

26 июня – 17:00 Дания – Франция

26 июня – 17:00 Австралия – Перу

Группа D

(Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия)

16 июня – 16:00 Аргентина – Исландия

16 июня – 22:00 Хорватия – Нигерия

21 июня – 21:00 Аргентина – Хорватия

22 июня – 18:00 Нигерия – Исландия

26 июня – 21:00 Нигерия – Аргентина

26 июня – 21:00 Исландия – Хорватия

Группа E

(Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия)

17 июня – 15:00 Коста-Рика – Сербия

17 июня – 21:00 Бразилия – Швейцария

22 июня – 15:00 Бразилия – Коста-Рика

22 июня – 21:00 Сербия – Швейцария

27 июня – 21:00 Сербия – Бразилия

27 июня – 21:00 Швейцария – Коста-Рика

Группа F

(Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея)

17 июня – 18:00 Германия – Мексика

18 июня – 15:00 Швеция – Южная Корея

23 июня – 18:00 Южная Корея – Мексика

23 июня – 21:00 Германия – Швеция

27 июня – 17:00 Южная Корея – Германия

27 июня – 17:00: Мексика – Швеция

Группа G

(Бельгия, Панама, Тунис, Англия)

18 июня – 18:00 Бельгия – Панама

18 июня – 21:00: Тунис – Англия

23 июня – 15:00 Бельгия – Тунис

24 июня – 15:00 Англия – Панама

28 июня – 21:00 Англия – Бельгия

28 июня – 21:00 Панама – Тунис

Группа Н

(Польша, Сенегал, Колумбия, Япония)

19 июня – 15:00 Колумбия – Япония

19 июня – 18:00 Польша – Сенегал

24 июня – 18:00 Япония – Сенегал

24 июня – 21:00 Польша – Колумбия

28 июня – 17:00 Япония – Польша

28 июня – 17:00 Сенегал – Колумбия

1/8 финала

30 июня – 17:00 1С – 2D (матч №49)

30 июня – 21:00 1А – 2В (матч №50)

1 июля – 17:00 1В – 2А (матч №51)

1 июля – 21:00 1D – 2C (матч №52)

2 июля – 17:00 1Е – 2F (матч №53)

2 июля – 21:00 1G – 2H (матч №54)

3 июля – 17:00 1F – 2E (матч №55)

3 июля – 21:00 1Н – 2G (матч №56)

1/4 финала

6 июля – 17:00 – победитель матча №49 – победитель матча № 50 (матч №57)

6 июля – 21:00 – победитель матча №53 – победитель матча № 54 (матч №58)

7 июля – 17:00 -победитель матча №55 – победитель матча № 56 (матч №59)

7 июля – 21:00 -победитель матча №51 – победитель матча № 52 (матч №60)

1/2 финала

10 июля – 21:00 – победитель матча №57 – победитель матча №58

11 июля – 21:00 – победитель матча №59 – победитель матча №60

Матч за третье место

14 июля в 17:00

Финал

15 июля в 18:00.

Напомним, на открытии ЧМ-2018 Робби Уильямс показал f*ck.