Фанат сделал девушке предложение после поражения Германии

Мексиканский болельщик предложил девушке выйти замуж в фан-зоне во время ЧМ-2018.

Фанат встал на одно колено и протянул любимой кольцо. Девушка ответила согласием.

What better time to ask someone to marry you than after your team beats the defending World Cup champs? (via @ESPNFC) pic.twitter.com/rZPrAPlMdk

— ESPN (@espn) 17 июня 2018 г.