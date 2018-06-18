Обнаженная Мисс Бум-Бум дала прогноз на ЧМ-2018

Мисс Бум-Бум оголилась в поддержку национальной сборной Бразилии.

27-летняя обладательница титула Мисс Бум-Бум за самые лучшие ягодицы в Бразилии Сьюзи Кортес оголилась в поддержку национальной сборной и предрекла полузащитнику Филиппе Коутиньо и его команде успех на мундиале.

— Удача на стороне на лучшего футбольного игрока современности Филиппе Коутиньо. Уверена, что Бразилия лучше всех покажет себя на чемпионате мира по футболу в России, — говорится в сообщении.

Кортес предсказала Коутиньо успех, надев футболку с его именем на обнаженное тело.

Публикация от Suzy Cortez (@suzycortezoficial) 17 Июн 2018 в 12:05 PDT

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Стоит отметить, что модель не в первый раз выполняет роль оракула. Так, она предсказывала ягодицами исходы мундиаля в 2010 году.

Публикация от Suzy Cortez (@suzycortezoficial) 29 Май 2018 в 1:48 PDT

Ранее Сьюзи Кортес выложила откровенный снимок из душа.