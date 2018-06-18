Обнаженная Мисс Бум-Бум дала прогноз на ЧМ-2018

Мисс Бум-Бум оголилась в поддержку национальной сборной Бразилии.
27-летняя обладательница титула Мисс Бум-Бум за самые лучшие ягодицы в Бразилии Сьюзи Кортес оголилась в поддержку национальной сборной и предрекла полузащитнику Филиппе Коутиньо и его команде успех на мундиале.
— Удача на стороне на лучшего футбольного игрока современности Филиппе Коутиньо. Уверена, что Бразилия лучше всех покажет себя на чемпионате мира по футболу в России, — говорится в сообщении.
Кортес предсказала Коутиньо успех, надев футболку с его именем на обнаженное тело.
Читайте: Мисс Бум Бум показала ягодицы в снегу
Стоит отметить, что модель не в первый раз выполняет роль оракула. Так, она предсказывала ягодицами исходы мундиаля в 2010 году.
Ранее Сьюзи Кортес выложила откровенный снимок из душа.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+