Политические игры на ЧМ 2018 в России: кто приехал к Путину и главные курьезы

ЧМ 2018 – журналисты из разных стран продолжают удивляться российским реалиям и курьезам.
Открывать чемпионат пригласили Робби Уильямса. За день до выступления он прошелся по стадиону Лужники и дал откровенное интервью.
Робби исполнил несколько песен и вдруг что-то пошло не по сценарию. Певец решил прямо в камеру показать средний палец.
Все это происходило в прямом эфире. Кому адресовался этот жест – неизвестно, но сразу после этого выступал Путин.
И здесь тоже вышел казус – российского президента болельщики освистали.
А в самом центре Москвы произошел теракт. Таксист въехал в толпу болельщиков и пытался убежать.
Нападающего задержали. Правда власть говорит, что это не теракт, а просто водитель заснул за рулем.
А вот комик Сергей Слепаков, взял гитару и решил без лишнего пафоса рубануть правду матку.
В это время против Кадырова выступили с одиночными пикетами иностранные болельщики. Прямо на Красной площади в Москве.
А вот депутат Госдумы Тамара Плетнева пошла еще дальше, и призвала женщин не заниматься сексом с иностранными фанатами и не рожать от них детей.
Обычно на церемонию открытия приезжают лидеры стран-участниц мундиаля, но на этот раз к Путину пришли преимущественно руководители государств, команды которых на чемпионат не попали.
Лидеры демократических стран объявили первенству в России дипломатический бойкот. Никакой официальной делегации из Европы и Северной Америки. Причин множество – война в Украине, отравления Скрипаля в Великобритании, удержание в тюрьмах политических пленников и подтверждения, что именно российские военные сбили самолет MH-17 над Донбассом.
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Бывший игрок сборной, а ныне помощник Шевченко, Воронин поехал смотреть футбол в Москву и активно постил фотографии в соцсетях.
Однако до последнего не было даже понятно, будут ли показывать футбол в Украине. Власть пыталась запретить трансляции, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.
Между тем, журналисты из разных стран продолжают удивляться российским реалиям. За съемочной группой BBC все время следят спецслужбы.
А испанский журналист имел неосторожность написать, что ему не очень понравилось в Краснодаре и к нему прямо в пресс-центре пришли выяснять отношения.
Никакие слова не помогли и Марадоне. Легендарного футболиста не пустили на стадион полицейские, и даже аккредитация не помогла.
А ФИФА уже начало расследование в отношении матча Уругвай – Египет. На матче полупустые трибуны, хотя все билеты распроданы.
Вероятно, российские перекупщики задрали цены, и люди не пришли, и это только начало турнира. Финал состоится через месяц 15 июля в Москве. Поэтому, впереди еще много курьезных новостей.
К слову, Робби Уильямс на церемонии открытия чемпионата мира 2018 в России показал на камеру средний палец.