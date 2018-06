Вратарь сборной Бразилии лопнул шарик и стал мемом

Во время матча сборных Бразилии и Швейцарии на чемпионате мира по футболу на поле вылетел большой красный воздушный шарик.

Читайте: Календарь ЧМ-2018: расписание матчей.

Недалеко от него находился бразильский вратарь Алиссон Бекер – и он не стал церемониться.

Зрители матча начали обсуждать, как грубо Алиссон обошелся с шариком. Некоторые связали случившееся с безуспешными попытками футбольного клуба Ливерпуль купить бразильского вратаря.

This is what Alisson thinks about living in Liverpool

pic.twitter.com/gsrtmHY1pV

— DonkeysOut (@CarvalhoJTElite) 17 июня 2018 г.