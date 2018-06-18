Вратарь сборной Бразилии лопнул шарик и стал мемом

Во время матча Бразилия – Швейцария на поле вылетел воздушный шарик с которым решил не церемониться голкипер Алиссон.
Во время матча сборных Бразилии и Швейцарии на чемпионате мира по футболу на поле вылетел большой красный воздушный шарик.
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Недалеко от него находился бразильский вратарь Алиссон Бекер – и он не стал церемониться.
Copa2018 WorldCup pic.twitter.com/cEEhNkeaXd
— Reality Social (@RealitySocial) 17 июня 2018 г.
Зрители матча начали обсуждать, как грубо Алиссон обошелся с шариком. Некоторые связали случившееся с безуспешными попытками футбольного клуба Ливерпуль купить бразильского вратаря.
This is what Alisson thinks about living in Liverpool
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— DonkeysOut (@CarvalhoJTElite) 17 июня 2018 г.
“Вот что Алиссон думает о жизни в Ливерпуле”
Alisson stamping out Liverpool’s transfer interest like…BRASUI WorldCup pic.twitter.com/iLfp4z9Xvw
— FOX SPORTS Football (@FOXFootballLive) 17 июня 2018 г.
“Алиссон растаптывает шансы Ливерпуля переманить его к себе”
— Mark (@tole_cover) 17 июня 2018 г.
“Шарик – это я. Алиссон – это жизнь”
Red ball= Me
Alisson= Life BRAxSUI pic.twitter.com/5HRohtWwzD
— ŚÀÑĐÏŁĘ (@Stanza_SA) 17 июня 2018 г.
А вот творчество фанатов:
“Алиссон против шариков”
Alisson vs the baloon! BRA WorldCup pic.twitter.com/E2afYasbUW
— 8bit-Football.com (@8bitfootball) 17 июня 2018 г.
“В советской России шарик лопает тебя”
In Soviet Russia, the balloon pops you. pic.twitter.com/7RcT6YHF1x
— Mr. Drinks On Me FRA (@Mr_DrinksOnMe) 18 июня 2018 г.
Напомним, в матче первого тура Бразилия сыграла вничью со Швейцарией.