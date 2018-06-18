Вратарь сборной Бразилии лопнул шарик и стал мемом

Во время матча Бразилия – Швейцария на поле вылетел воздушный шарик с которым решил не церемониться голкипер Алиссон.

Во время матча сборных Бразилии и Швейцарии на чемпионате мира по футболу на поле вылетел большой красный воздушный шарик.

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Недалеко от него находился бразильский вратарь Алиссон Бекер – и он не стал церемониться.

Зрители матча начали обсуждать, как грубо Алиссон обошелся с шариком. Некоторые связали случившееся с безуспешными попытками футбольного клуба Ливерпуль купить бразильского вратаря.

This is what Alisson thinks about living in Liverpool

pic.twitter.com/gsrtmHY1pV — DonkeysOut (@CarvalhoJTElite) 17 июня 2018 г.

“Вот что Алиссон думает о жизни в Ливерпуле”

Alisson stamping out Liverpool’s transfer interest like…BRASUI WorldCup pic.twitter.com/iLfp4z9Xvw — FOX SPORTS Football (@FOXFootballLive) 17 июня 2018 г.

“Алиссон растаптывает шансы Ливерпуля переманить его к себе”

“Шарик – это я. Алиссон – это жизнь”

А вот творчество фанатов:

“Алиссон против шариков”

“В советской России шарик лопает тебя”

In Soviet Russia, the balloon pops you. pic.twitter.com/7RcT6YHF1x — Mr. Drinks On Me FRA (@Mr_DrinksOnMe) 18 июня 2018 г.

Напомним, в матче первого тура Бразилия сыграла вничью со Швейцарией.