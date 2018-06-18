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Вратарь сборной Бразилии лопнул шарик и стал мемом

Во время матча Бразилия – Швейцария на поле вылетел воздушный шарик с которым решил не церемониться голкипер Алиссон.

Во время матча сборных Бразилии и Швейцарии на чемпионате мира по футболу на поле вылетел большой красный воздушный шарик.

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Недалеко от него находился бразильский вратарь Алиссон Бекер – и он не стал церемониться.

Зрители матча начали обсуждать, как грубо Алиссон обошелся с шариком. Некоторые связали случившееся с безуспешными попытками футбольного клуба Ливерпуль купить бразильского вратаря.

“Вот что Алиссон думает о жизни в Ливерпуле”

“Алиссон растаптывает шансы Ливерпуля переманить его к себе”

“Шарик – это я. Алиссон – это жизнь”

А вот творчество фанатов:

“Алиссон против шариков”

“В советской России шарик лопает тебя”

Напомним, в матче первого тура Бразилия сыграла вничью со Швейцарией.

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