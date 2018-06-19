Где смотреть Россия – Египет

Прямую трансляцию поединков второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта покажет телеканал Интер.

19 июня в 21.00 на стадионе Санкт-Петербург в одноименном городе, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная России встретится со сборной Египта.

Обе сборные представляют группу А, куда также попали Уругвай и Коста-Рика.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

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Также сегодня будут сыграны два матча первого тура в квартете H. Сборная Колумбии на Мордовия Арене в Саранске встретится со сборной Японии. Время начала матча в 15.00. А сборная Польши сойдется с Сенегалом на стадионе Спартак в Москве в 18.00.

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Прямая трансляция обоих матчей будет доступна на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

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Фото: Egypt National Football Team.