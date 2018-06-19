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Где смотреть Россия – Египет

Прямую трансляцию поединков второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта покажет телеканал Интер.

19 июня в 21.00 на стадионе Санкт-Петербург в одноименном городе, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная России встретится со сборной Египта.

Обе сборные представляют группу А, куда также попали Уругвай и Коста-Рика.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Читайте: Календарь ЧМ-2018: расписание матчей.

Также сегодня будут сыграны два матча первого тура в квартете H. Сборная Колумбии на Мордовия Арене в Саранске встретится со сборной Японии. Время начала матча в 15.00. А сборная Польши сойдется с Сенегалом на стадионе Спартак в Москве в 18.00.

Смотрите матчи ЧМ 2018?

Результаты

Прямая трансляция обоих матчей будет доступна на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesport smotrisport та SportLive.

Ранее вратарь сборной Бразилии лопнул шарик и стал мемом.

Фото: Egypt National Football Team.

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