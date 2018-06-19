Усик потеряет часть поддержки в Москве – эксперт

Главный редактор vRINGE.com Игорь Витько прокомментировал Фактам ICTV решение провести финал боксерского Суперсерии с участием Усика и Гассиева в Москве.

Эксперт Игорь Витько поделился мыслями в комментарии по Фактами ICTV, относительно решения провести бой Усик – Гассиев в Москве и насколько это может сказаться на шансах украинца.

Может ли место проведения боя в Москве позначитися на шансах Александра Усика в бою с Муратом Гассиев?

– Для настоящего профессионала место проведения поединка не имеет какого то особого значения. Есть бойцы, которые выступают дома хуже чем на выезде по тем или иным обстоятельствам. Другие – на выезде выступают хуже.

Как показывает практика Усика, он на выезде выступает вполне хорошо, так же как и дома. У него психика крепкая и во всяком случае, то, что было ранее – это никак на нем не сказывалось. Я думаю, что в этом плане это никак не скажется на его выступлении. Гораздо более важно – это его подготовка. Насколько он будет готов, насколько он выполнит так сказать “домашнее задание” хорошо. На сколько хорошо подготовится к поединку.

Что нужно сделать промоутерам Усика, чтобы судейство было максимально непредвзятым?

– Прежде всего промоутерам этот вопрос нужно решать с организациями, которые санкционируют этот поединок. На кону 4 пояса чемпионов мира, они и будут оказывать давление на организаторов и прежде всего на руководство Суперсерии. Это самый эффективный способ, по другому они никак действовать не могут.

Информацию о бое украинцы встретили неоднозначно, может ли Усик лишиться этой поддержки в Москве, которая была у него в Риге, например?

– Безусловно, я не думаю, что в Москву поедут широким потоком, так же, как могли бы, допустим, поехать в Ригу. И часть поддержки Усик безусловно потеряет. Однозначно, что на арене абсолютно доминирующее количество зрителей будет пророссийски настроены. Но это ничего не значит для поединка, потому что в самом ринге зрителей не будет.

Мы помним прекрасно поединок Кличко с Поветкиным, какая там была поддержка и как там себя вела безобразно часть зрителей. Я вполне допускаю, что подобное будет и в этот раз. Хотя организаторы заверяют, что они приложат максимум усилий чтобы не было подобных вещей. Единственное на что они могут повлиять – это то, чтобы не было каких то безобразий например не бросались какими нибудь бананами или еще чем то. Не более того.

Фото: Sport.ua, Facebook/Александр Усик.