Россия – Египет: букмекеры назвали фаворита

Россия встретится с Египтом в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу.

Сборная России 19 июня во Санкт-Петербурге в рамках группового этапа ЧМ-2018 встретится со сборной Египта.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Черчесова.

Успех россиян в этом матче котируются коэффициентом 2,15. Успех Салаха и Ко составляет – 3,90. На ничью дают – 3,20.

Также сегодня будут сыграны два матча в группе Н. Сборная Колумбии встретится со сборной Японии, а Польша опробует на прочность Сенегал.

По мнению букмекеров фаворитом встречи Колумбия – Япония являются подопечные Хосе Пекермана. На победу колумбийцев дают коэффициент 1.70, успех японцев оценивается в 5.80. Ничья – 3.65.

В другом матче Польша – Сенегал фаворитом являются наши соседи. Успех подопечных Адама Навалки оценивают в 2.35, тогда как виктория сенегальцев составляет 3.50. Ничья – 3.10.

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