ФК Шахтер ближайшие два года будет иметь специальный самолет, раскрашенный в цвета команды.

Чемпион Украины по футболу донецкий Шахтер подписал договор о сотрудничестве с новой украинской авиакомпанией SkyUp.

Об этом было объявлено на пресс-конференции 19 июня в присутствии руководства клуба и компании SkyUp.

Лоукостер SkyUp будет возить команду как по Украине, так и за границу. Договор между сторонами рассчитан на 2 года.

Клуб уже получил брендированный самолет – Boeing 737-700 2004 года на 140 пассажирских мест. Интересно, что когда самолет не будет нужен Шахтеру, он будет выполнять регулярные рейсы.









Шахтер перекрасил самолет в клубные цвета / 5 фотографий

Впервые новым самолетом команда воспользуется во время перелета в Одессу на матч Суперкубка Украины.

К слову, украинский лоукостер SkyUp открывает новые рейсы.