Шахтер перекрасил самолет в клубные цвета

ФК Шахтер ближайшие два года будет иметь специальный самолет, раскрашенный в цвета команды.
Чемпион Украины по футболу донецкий Шахтер подписал договор о сотрудничестве с новой украинской авиакомпанией SkyUp.
Об этом было объявлено на пресс-конференции 19 июня в присутствии руководства клуба и компании SkyUp.
Лоукостер SkyUp будет возить команду как по Украине, так и за границу. Договор между сторонами рассчитан на 2 года.Читайте: Вернидуб не дождался предложения от Динамо Шахтер подписал контракт с Мораесом Мы украинский клуб! Шахтер ответил на твит, где был отмечен российским флагом
Клуб уже получил брендированный самолет – Boeing 737-700 2004 года на 140 пассажирских мест. Интересно, что когда самолет не будет нужен Шахтеру, он будет выполнять регулярные рейсы.
Впервые новым самолетом команда воспользуется во время перелета в Одессу на матч Суперкубка Украины.
К слову, украинский лоукостер SkyUp открывает новые рейсы.