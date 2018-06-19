Топ-5 самых дорогих и самых дешевых команд ЧМ-2018

Факты ICTV проанализировали, сколько стоят команды-участницы ЧМ-2018.

Большой футбол – большие деньги. Суммарная стоимость всех 32-х сборных на чемпионате мира 2018 составляет заоблачные €12 млрд. Это суммы по оценкам портала Transfermarkt. Во многих случаях на нынешнем рынке звездные игроки стоят в разы больше.

1. Франция – € 1 млрд. 08 млн

Самая дорогая сборная на нынешнем Мунидиале у французов. Суммарная стоимость состава 1 млрд 08 млн. Один только девятнадцатилетний Килиан Мбаппе стоит €120 млн, Антуан Гризманн – €100 млн и Поль Погба – €90 млн. Все ребята Дешама подошли к турниру в лучших кондициях, поэтому имеют все шансы подорвать трансферный рынок по окончании чемпионата мира.

2. Испания – €1 млрд. 03 млн

Сразу за французами в рейтинге идут испанцы. Суммарная стоимость красной фурии составляет € 1 млрд 03 млн. Это как государственный бюджет одной небольшой страны мира, например – Македонии. Один только голкипер Давид Де Хеа, который сыграл феноменальный сезон в АПЛ в составе Манчестер Юнайтед, стоит как 4 тыс боевых быков для корриды, или €70 млн. А ветеран Пике, хотя ему уже и за тридцать, оценивается как вся сборная Австралии – в € 50 млн.

3. Бразилия – € 981 млн

Замыкают тройку – бразильцы. Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар оценивается в €180 млн. Но даже за такие деньги его не купишь. В прошлом году, чтобы переманить звезду Барселоны, Пари-Сен-Жермен положил €42 млн сверху. На эту сумму вполне можно построить стадион с тренировочной базой и отелем. Однако в Испании остались недовольны: соглашение назвали “откровенным воровством”. Ведь Неймар, подобно картинам Матисса и Дега: ежегодно дорожает, а покупатели все равно толкаются в очереди и ждут начала торгов.

Второй самый высокий ценник в селесао имеет игрок Барселоны – Коутиньо – €100 млн. Ну, а замыкают тройку представители сильнейшей лиги мира АПЛ – Габриэл Жезус с Манчестер Сити и Роберто Фирмино из Ливерпуля. Трансферная стоимость обоих составляет €80 млн.

4. Германия – €883 млн

На четвертом месте действующие чемпионы мира – Германия. Если посчитать за эту сумму (которую составляют игроки Бундестим) можно было бы приобрести почти 100 млн литров пива. Самый дорогой игрок у немцев – полузащитник Реал Мадрид Тони Кроос – €80 млн. Вслед идут сразу четверо игроков, которых ресурс Transfermarkt оценивает в €60 млн. Это форвард Баварии Томас Мюллер, защитник Баварии Матс Хуммельс, вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген и форвард Лейпцига Тимо Вернер.

5. Англия – €874 млн

Замыкает самую ценную пятерку сборная Англии. Подопечные Гарета Саутгейта, которых он включил в заявку на Мундиаль, стоят €874 млн. Ожидается, что трех львов поведет за собой капитан команды и ударная сила Тоттенхэма Гарри Кейн. Его трансферная стоимость оценивается в €150 млн. Кейна англичане считают бесценным и возлагают на него все надежды. Хотя бок о бок с ним в борьбу за трофей Мундиаля выйдут не самые дешевые парнеры – полузащитник Тоттенхэма Деле Алле (€100 млн) и полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг (€ 90 млн).





Топ-5 самых дорогих и самых дешевых команд ЧМ-2018 / 3 фотографии

А вот самой дешевой сборной чемпионата мира являются дебютанты Мундиаля – Панама. Вы о них никогда раньше не слышали, наверное. Стоимость состава Панамы оценивается в €8,4 млн. На второй строчке расположилась сборная Саудовской Аравии – € 18,7 млн. Замыкают тройку “самых дешевых” – Перу – €37,53 млн. Вслед идут Коста-Рика – €40,98 млн и команда Ирана – € 43,65 млн.

Интересно, что если бы сборная Украины попала на Мундиаль, то расположилась в рейтинге самых дорогих сборных на 23 позиции, пропустив вперед сборную Швеции. Суммарная стоимость дружины Шевченко оценивается в €94,55 млн. А трио самых дорогих игроков составляют Андрей Ярмоленко (€23 млн), Марлос (€11 млн) и Евгений Коноплянка (€10 млн).

В рейтинге самых дорогих игроков мира, которые являются участниками ЧМ-2018 первое место разделяют между собой капитан сборной Бразилии Неймар и звезда сборной Аргентины Лионель Месси. Их трансферная стоимость оценивается в €180 млн. С третьей по пятую строчки с трансферной стоимостью €150 млн расположились три футболиста – англичанин Гарри Кейн, египтянин Мохаммед Салах и бельгиец Кевин Де Брюйне. А вот самым дешевым футболистом на Мундиале является 38-летний защитник сборной России – Сергей Игнашевич, его трансферная стоимость оценивается в €25 тыс.



Топ-5 самых дорогих и самых дешевых команд ЧМ-2018 / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что было бы, если Шевченко и Ко поехали на Мундиаль в РФ.