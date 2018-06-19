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Вернидуб не дождался предложения от Динамо

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб продлил соглашение с клубом.

Юрий Вернидуб подписал новый контракт с луганской Зарей сроком на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, Вернидуб был назначен исполняющим обязанности главного тренера Зари 27 ноября 2011, а 2 мая 2012 стал полноценным наставником. На посту главного тренера Вернидуб изменил Анатолия Чанцева.

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Юрий Николаевич – рекордсмен команды по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера Премьер-лиги.

При нем Заря стала регулярным участником еврокубков, дважды играла в групповом этапе Лиги Европы, впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Украины и завоевала бронзовые медали Премьер-лиги в позапрошлом сезоне.

Напомним, Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболу на время проведения чемпионата мира в России.

Фото: DYNAMO.KIEV.UA

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