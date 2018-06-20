Фанат схватил журналистку за грудь в прямом эфире

Спортивная журналистка канала Deutsche Welle стала жертвой бурного проявления чувств со стороны футбольного фаната во время эфира.

Спортивная журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран стала жертвой бурного проявления чувств со стороны футбольного фаната во время эфира. Несмотря на нападение, девушка продолжила вести репортаж, сообщает Daily Mail.

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Во время прямого включения с Манежной площади к девушке подбежал фанат и с криком “Россия – чемпион” поцеловал ее, одновременно схватив за грудь.

“Я разделяю со всеми футбольную радость, но мы должны соблюдать границы между любовью и домогательствами”, – написала Джульет в Instagram.

Фолловеры журналистки выразили свое восхищение ее профессионализмом и выдержкой. Мужчину, который так ярко проявил свои эмоции они окрестили невоспитанным.

Напомним, Робби Уильямс показал f*ck на церемонии открытия ЧМ.

Фото та відео: Instagram/juliethgonzaleztheran.