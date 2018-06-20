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Игроки сборной Англии устроили гонки на единорогах в бассейне

Сборная Англии продуктивно проводит подготовку к следующему матчу группового этапа против Панамы.

Игроки сборной Англии по футболу начали подготовку к матчу группового этапа ЧМ-2018 против Панамы, который пройдет 24 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт Indy Football.

Накануне футболисты провели занятия в бассейне, где устроили заплыв на надувных единорогах. На кадрах видно, что игроки хорошо проводят время, сочетая тренировки с весельем.

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Джесси Лингард, Джордан Пикфорд и Гарри Магуайр выясняли, кто быстрее придет к своеобразному финишу. Похоже, первое место разыграли между собой Лингард и Магуайр, а вот Пикфорд, судя по фотографиям, застрял еще на старте.

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Игроки сборной Англии устроили гонки на единорогах в бассейне / 5 фотографий

Напомним, сборная Англии в первом туре группового этапа чемпионата мира обыграла команду Туниса благодаря дублю Гарри Кейна.

Ранее футболист Дэнни Роуз запретил семье ехать на ЧМ в Россию из-за расизма.

Фото: twitter.com/IndyFootball.

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