PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Мариуполь узнал своего первого соперника в Лиге Европы/

Мариуполь узнал своего первого соперника в Лиге Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Сегодня состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. Напомним, что с этой стадии в борьбу за трофей вступает ФК Мариуполь.

Читайте: Вернидуб не дождался предложения от Динамо.

Согласно результатам жеребьевки за выход в третий раунд отбора команда Александра Бабича встретится с бронзовым призером чемпионата Швеции 2017 – Юргорденом.

Первый матч состоится 26 июля в Швеции, а ответный матч 2 августа в Мариуполе.

Ранее Шахтер подписал контракт с Мораесом.

Фото: ФК Мариуполь.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Сутички в Маріуполі
Футбольные болельщики забросали полицию камнями после матча в Мариуполе
Мариуполь – Динамо, Заря – Шахтер: прогноз букмекеров
“Мы заждались!” Мариуполь троллит Динамо
Въезд с паспортами и отдельный сектор: что Динамо ждет в Мариуполе
Откровенная фотосессия беременной жены Болбата
Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
В “мариупольском деле” нужно поставить точку – Павелко
Во время матча Мариуполь – Динамо готовился текракт: САS перенес вердикт
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка