Рафаилов: У нас есть реальная возможность видеть украинский клуб в финале Лиги Европы

Спортивный директор ФК Заря Сергей Рафаилов поделился ожиданиями от выступлений Мариуполя в Лиге Европы, в связи с инцидентом с Динамо.

Рафаилом удивлен тем, что Динамо наказали за неявку в прифронтовой город, где УЕФА не разрешает проводить матчи еврокубков.

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“Мне казалось, что в связи с завершением Чемпионата Украины тема неявки Динамо в Мариуполь закрыта. Аль нет. Поэтому хочу высказать свое мнение”, – написал функционер на своей странице в Facebook.

“Но прежде вот о чем. На сегодня у нас есть реальная возможность видеть украинский клуб в финале Лиги Европы. Для этого Мариуполю необходимо заявить свой стадион, который, как мы знаем соответствует всем и всему, на матчи ЛЕ. Очень видному бизнесмену, а по совместительству президенту городской федерации футбола, всех, кто не захочет ехать в Мариуполь, обозвать трусами. Главному креативщику клуба вывесить с десяток баннеров на эту тему. И все, путь к финалу открыт”.

“Хочу задать вопрос, почему хорвату из Динамо Киев безопасно ехать в Мариуполь, а хорвату из Динамо Загреб не безопасно? Конечно в этой ситуации наши футбольные руководители должны были найти другой выход, и он был. Но в угоду чьим-то интересам было принято решении о поражении Динамо. Поэтому споры о том, кто настоящий чемпион и продолжаются”.

Напомним, Динамо отказалось ехать в Мариуполь из соображений безопасности, и в итоге все дошло в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который поддержал решение ФФУ наказать киевлян техническим поражением.

Фото: Facebook/FCZoryaLuhansk