Роналду превзошел достижение Пушкаша

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2018 забил свой 85-й гол за национальную команду.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом на 4-й минуте матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Марокко.

Таким образом, 33-летний португалец побил достижение Ференца Пушкаша (84 гола за Венгрию и Испанию), забив за сборную 85-й гол.

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Интересно, что на трех предыдущих чемпионатах мира, в которых принимал участие португалец, форвард забил всего три гола.

Сама игра Португалия – Марокко завершилась победой Криштиану и Ко с минимальным преимуществом в один гол.

Напомним, Ференц Пушкаш – легендарный венгерский и испанский футболист и тренер. Карьеру игрока начал в венгерском клубе Гонвед, а позже перешел в состав мадридского Реала. За сливочных провел 180 матчей в которых отметился 155 забитыми мячами. В 2009 году в его честь ФИФА учредил футбольную награду, которая вручается игроку (независимо от пола), который забил самый красивый гол года.

Ранее налоговое управлением Испании наказала нападающего мадридского Реала Криштиану Роналду за сокрытие доходов.