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Тренера сборной Египта уволят после ЧМ-2018 – СМИ

Руководство Египетской футбольной ассоциации приняло решение об отставке аргентинца Эктора Купера с поста главного тренера национальной сборной.

Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает алжирская газета El Watan, передает Lenta.ru.

По их данным, Купер и весь штаб сборной Египта будут уволены в полном составе после завершения последнего матча команды на чемпионате мира по футболу в России. Этой встречей с большой вероятностью станет игра со сборной Саудовской Аравии в третьем туре группового этапа мирового первенства.

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19 июня египтяне в матче второго тура ЧМ уступили сборной России (1:3) и практически лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Это поражение стало для подопечных Купера вторым на этом ЧМ, в первом туре они потерпелипоражение от команды Уругвая. Если уругвайцы, имеющие три очка, не проиграют саудовцам в своем матче второго тура, то вылет Египта будет оформлен официально.

Напомним, сборная Испании объявила о смене главного тренера за день до старта мундиаля.

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