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В Москве после встречи с женщиной исчез мексиканский фанат

В России во время ЧМ-2018 после встречи с россиянкой без вести пропал мексиканский болельщик.

В Москве пропал без вести болельщик из Мексики Франсиско Хавьер Мата Санчес. Об этом сообщает Record México.

По информации издания, мексиканец должен был встретиться с россиянкой по имени Алита. После этого, по утверждениям друзей, с которыми приехал болельщик, Санчес пропал и больше не выходил на связь. Его телефон также недоступен.

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“Мы уверены, что что-то не так, потому что в последний раз, когда мы общались по телефону 16 июня, он был в замешательстве и даже плакал”, – рассказала в Facebook подруга мексиканца Аманда Паола.

Пропавший прибыл в Москву на матчи чемпионата мира вместе с двумя друзьями, которые уже подали заявление в полицию.

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