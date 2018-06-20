Как выбрать тренажерный зал, не растратив при этом все средства

Большинство из нас хоть раз думали о том, что пора выбрать спортивный зал. И не раз этот вопрос откладывался в долгий ящик из-за отсутствия мотивации, денег или времени. А может не смогли решить, какой выбрать фитнес-клуб? Факты ICTV помогут разобраться.

Как выбрать зал? Если вы перешли на данный уровень – это уже заслуживает поздравления. Далеко не всех, кто так же «с понедельника» решил заняться спортом заходит так далеко.

На самом деле, найти подходящий зал – ответственное дело, ведь чем комфортнее место для занятий, тем приятнее там находиться. Соответственно, и посещать его хочется чаще.

Как правило, большинство людей самым главным критерием считает расположение. В этом есть логика, ведь после интенсивной тренировки не хочется еще час добираться домой.

Далее следует соотношение цены и качества: насколько широк ассортимент тренажеров, и какие дополнительные услуги включает в себя приобретенный абонемент. Однако, мало кто обращает внимание именно на состояние всех деталей. Одна небольшая неисправность может привести к серьезным последствиям.

На что стоит обращать внимание при выборе спортивного клуба

В важных деталях мы разобрались вместе с профессиональным тренером Алексеем.

Персонал. Определить уровень зала можно по внешнему виду его работников и их отношению к работе. Клиенты должны чувствовать, что к ним относятся приветливо и с уважением. Стоит обратить внимание на то, как одет персонал: имеет ли униформу, именные бейджики.

Исходя из моего опыта, скажу, что многим людям нравится, когда все максимально выдержано в корпоративных цветах. Казалось бы, такая мелочь, но люди воспринимают такую ​​картинку намного лучше, – говорит тренер.

Контингент . Статус других посетителей создается впечатление и о статусе самого зала. К тому же, вам должно быть комфортно заниматься с такого рода людьми.

. Статус других посетителей создается впечатление и о статусе самого зала. К тому же, вам должно быть комфортно заниматься с такого рода людьми. Оборудование. Качество оборудования можно определить и не профессиональным глазом. Если оно обшарпанное, или еще хуже, имеет трещины, то, соответственно, состояние его сомнительное.

Значительно лучше, когда все снаряжение от одной-трех фирм. Ведь если в зале собрано оборудование различных марок, то это говорит о том, что клуб скупает все, что подешевле, и не слишком смотрит на качество. Но, все же, это не всегда так.

Чистота. Не только зал для тренировок, но и раздевалки, душевые и туалеты должны быть чистыми. Это можно сразу проверить на вводной экскурсии по клубу. Не зря говорят, что заведение определяют по уборной.

Сетевые клубы

Считается, что такие залы вызывают больше доверия. Их много, а значит есть спрос. Если есть спрос, то они имеют высокий статус. Такие залы работают на свое имя. И нужно понимать, что разные точки имеют разное финансирование, а от этого, собственно, и зависит состояние тренажерного зала.

На самом деле, иногда стоит-таки выбрать не сетевой клуб. Такие залы по качеству могут быть не чем не хуже или даже лучше, однако из-за нераскрученного имени у них нет такого потока людей. Соответственно, заниматься там комфортнее.

Лайфхаки по экономии

Действительно, заниматься в тренажерном зале – удовольствие не из дешевых, но есть несколько способов, как сэкономить деньги:

Покупать годовой абонемент. Во-первых, это стимул не забрасывать занятия спортом, а во-вторых, он окупается уже через несколько месяцев. К примеру, месяц занятий в одном из клубов обойдутся вам в 999 гривен, а год – 3190, а это 266 гривен в месяц

Искать скидки на различных ресурсах. Взять хотя бы SuperDeal или Prom.UA: за 100 гривен можно приобрести сертификат, который дает скидку в определенной сети клубов на 66%

Покупать абонемент на праздники. Достаточно часто спортивные клубы делают скидки в честь какого-то праздника. Действительны они буквально неделю, а то и меньше, зато доходят до 70%

Полезно знать

Самый большой поток людей в зале с 18 до 20 часов. Именно в это время у многих заканчивается работа. Поэтому, если есть возможность, то лучше приходить пораньше. Конечно, если вы не хотите 15 минут стоять в очереди на тренажер.

Оптимальное время тренировок – до полтора часа с учетом разминки. А посещать зал стоит 3-4 раза в неделю.

Желательно воспользоваться услугами персонального тренера хотя бы 3-4 раза. Как минимум, чтобы не травмироваться, выполняя новые упражнения. Он оценит ваше физическое состояние и поможет составить соответствующую эффективную программу. В дальнейшем следует обращаться к нему один раз в несколько месяцев, чтобы сравнить результаты и дополнить программу.

Подходите тщательнее к выбору спортивного зала и помните, что в здоровом теле – здоровый дух.