PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Ярмоленко устроил жене горячую фотосессию/

Ярмоленко устроил жене горячую фотосессию

Жена футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко поделилась соблазнительными фото.

Полузащитник сборной Украины и дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко нашел для себя интересное занятие на отдыхе с женой Инной.

Андрей устроил горячую фотосессию для жены Инны у бассейна и на пляже.

Читайте: Подруги футболистов: сексапильная группа поддержки на ЧМ-2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)

“Мой любимый фотограф – Андрей Ярмоленко. Хорошо, когда человек мастер на все руки”, – написала Инна в социальной сети Instagram.

image image
Ярмоленко устроил жене горячую фотосессию / 2 фотографии

Фолловеры Инны наградили старания Андрея почти 2,5 тыс лайков.

К слову, Факты ICTV сделали подборку самых горячих фан-девушек чемпионата мира по футболу.

Фото: Instagram/yarmolkina10.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Ярмоленко остается? Украинец забивает во втором матче подряд за Боруссию
Ярмоленко забил за Боруссию впервые после травмы
Украинский уик-энд в Европе: серебро Коноплянки в Германии и чемпионство украинца в РФ
Суркис отчитался за трансфер Ярмоленко: Я не грабил детей!
Ярмоленко может получить звездного тренера из АПЛ
Боруссия приняла решение относительно Ярмоленко
Полиция расследует трансфер Ярмоленко в Боруссию
Тренер Борусси Д расстроил фанатов Ярмоленко
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка