Жена футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко поделилась соблазнительными фото.
Полузащитник сборной Украины и дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко нашел для себя интересное занятие на отдыхе с женой Инной.
Андрей устроил горячую фотосессию для жены Инны у бассейна и на пляже.
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“Мой любимый фотограф – Андрей Ярмоленко. Хорошо, когда человек мастер на все руки”, – написала Инна в социальной сети Instagram.
Ярмоленко устроил жене горячую фотосессию / 2 фотографии
Фолловеры Инны наградили старания Андрея почти 2,5 тыс лайков.
К слову, Факты ICTV сделали подборку самых горячих фан-девушек чемпионата мира по футболу.
Фото: Instagram/yarmolkina10.
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