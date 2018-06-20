Жена футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко поделилась соблазнительными фото.

Полузащитник сборной Украины и дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко нашел для себя интересное занятие на отдыхе с женой Инной.

Андрей устроил горячую фотосессию для жены Инны у бассейна и на пляже.

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“Мой любимый фотограф – Андрей Ярмоленко. Хорошо, когда человек мастер на все руки”, – написала Инна в социальной сети Instagram.



Ярмоленко устроил жене горячую фотосессию / 2 фотографии

Фолловеры Инны наградили старания Андрея почти 2,5 тыс лайков.

К слову, Факты ICTV сделали подборку самых горячих фан-девушек чемпионата мира по футболу.

Фото: Instagram/yarmolkina10.