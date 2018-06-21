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Аргентина – Хорватия: букмекеры назвали фаворита

Аргентина встретится с Хорватией в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу.

Сборная Аргентины 21 июня в Нижнем Новгороде в рамках группового этапа ЧМ-2018 встретится со сборной Хорватии.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Сампаоли.

Успех аргентинцев в этом матче котируются коэффициентом 2,15. Успех клетчатых составляет – 3,80. На ничью дают – 3,25.

Также сегодня будут сыграны два матча в группе С. Сборная Дании встретится со сборной Австралии, а Франции пройдет испытания Перу.

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По мнению букмекеров фаворитом встречи Дания – Австралия является подопечные Оге Харейде. На победу датчан дают коэффициент 2.11, успех австралийцев оценивается в 3.85. Ничья – 3.30.

В другом матче Франция – Перу безоговорочным фаворитом являются трехцветные. Успех подопечных Дидье Дешама оценивают в 1.65, тогда как виктория перуанцев составляет 6.00. Ничья – 3.80.

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