Аргентина – Хорватия. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Аргентина – Хорватия на Фактах ICTV в четверг, 21 июня, в 21:00.

21 июня в России в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу на стадионе Нижний Новгород в одноименном городе, сойдутся сборные команды Аргентины и Хорватии. Это будет стартовый поединок второго тура в группе D. Встреча Нигерии и Исландии пройдет 22 июня в 18:00.

В первом туре клетчатые без особого труда одолели сборную Нигерией со счетом 2:0, а вот Аргентина сенсационно расписала мировую с неуступчивыми исландцами (1:1). Отличился в этой встрече лидер Альбиселесте – Месси, который не сумел переиграть кипера соперников в пенальти.

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В случае победы в сегодняшнем матче Хорватия составит компанию Уругваю и России, досрочно завоевав путевку в плей-офф турнира. Для этого подопечным Златко Далича надо побеждать Месси и Ко. В случае поражения от хорватов аргентинцы еще сохранят потенциальные шансы на выход из группы, но и добавят новую порцию критики в адрес подопечных Сампаоли.

Интересно, что Аргентина не проигрывает на групповых этапах на мундиалях после того, как на ЧМ-2002 уступила Англии со счетом 0:1. С тех пор бело-голубые добились 8 побед и трижды сыграли вничью.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Сампаоли. Успех аргентинцев в этом матче котируются коэффициентом 2,15. Успех клетчатых составляет – 3,80. На ничью дают – 3,25.

Прогноз Фактов ICTV

Аргентина – Хорватия – 1:2.