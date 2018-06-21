ЧМ-2018: Хорватия уничтожила Аргентину, Франция обыграла Перу

В четверг, 21 июня состоялись 3 матча группового этапа ЧМ-2018. Сыграли команды из групп С и D.
В восьмой день ЧМ-2018 сборная Дании расписала мировую с Австралией (1:1), Хорватия сенсационно разгромила Аргентину (3:0), а Франция минимально обыграла Перу (1:0).
Дания – Австралия – 1:1
Сборные Дании и Австралии разошлись миром в матче второго тура чемпионата мира по футболу. Скандинавам удалось забить быстрый гол. После серии рикошетов мяч отлетел к Йоргенсену, который вывел на ударную позицию Эриксена и тот открыл счет в матче ударом под перекладину.
Австралийцы гол сумели забить с пенальти. После углового мяч попал в руку Поуельсену, и арбитр после просмотра видеоповтора указал на одиннадцатиметровую отметку. Единак реализовал шанс. Второй тайм прошел без опасных моментов и счет остался ничейным.
Аргентина – Хорватия – 0:3
Сборная Хорватии одержала победу над Аргентиной в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватов.
Забитые мячи на свой счет записали Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.Читайте: Самые красивые болельщицы на ЧМ-2018 Топ-5 самых дорогих и самых дешевых команд ЧМ-2018 ЧМ-2018: Германия уступила Мексике, Бразилия сыграла вничью со Швейцарией
Для сборной Хорватии эта победа стала второй на ЧМ-2018. В первом туре подопечные Златко Далича обыграли команду Нигерии (2:0). Таким образом, хорваты набрали 6 очков и обеспечили себе участие в плей-офф Мундиаля.
Франция – Перу – 1:0
Сборная Франции одержала победу над Перу в матче второго тура чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.
Автором единственного гола стал нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 34-й минуте.
Для сборной Франции эта победа также стала второй на ЧМ-2018. В первом туре подопечные Дешама обыграли Австралию (2:1). В итоге, французы обеспечили себе выход в плей-офф турнира, а перуанцы потеряли шансы на выход из группы.
Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Аргентина – Хорватия.
Фото: Getty Images.