PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Где смотреть Аргентина - Хорватия/

Где смотреть Аргентина – Хорватия

Прямую трансляцию поединков второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Хорватии покажет телеканал Интер.

21 июня в 21.00 на стадионе Нижний Новгород в одноименном городе, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии.

Обе сборные представляют группу D, куда также попали Исландия и Нигерия.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Читайте: Самые красивые болельщицы на ЧМ-2018 Календарь ЧМ-2018: расписание матчей Топ-5 самых дорогих и самых дешевых команд ЧМ-2018

Также сегодня будут сыграны два матча второго тура в квартете С. Сборная Дании на Космос Арене в Самаре встретится со сборной Австралии. Время начала матча в 15.00. А сборная Франции сразится с Перу на стадионе Центральный в Екатеринбурге в 18.00.

Прямая трансляция обоих матчей будет доступна на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesport smotrisport та SportLive.

Смотрите матчи ЧМ 2018?

Результаты

Ранее тренера сборной Аргентины обвинили в сексуальных домогательствах к повару.

Фото: HNS | CFF.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка