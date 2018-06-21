Где смотреть Аргентина – Хорватия

Прямую трансляцию поединков второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Хорватии покажет телеканал Интер.

21 июня в 21.00 на стадионе Нижний Новгород в одноименном городе, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии.

Обе сборные представляют группу D, куда также попали Исландия и Нигерия.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также сегодня будут сыграны два матча второго тура в квартете С. Сборная Дании на Космос Арене в Самаре встретится со сборной Австралии. Время начала матча в 15.00. А сборная Франции сразится с Перу на стадионе Центральный в Екатеринбурге в 18.00.

Прямая трансляция обоих матчей будет доступна на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

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Фото: HNS | CFF.