Жена игрока Шахтера в сексуальном бикини отдыхает на пляже

Жена футболиста Шахтера и сборной Бразилии Тайсона поддерживает его на ЧМ-2018.
Возлюбленная полузащитника донецкого Шахтера и сборной Бразилии Тайсона Габриэла Матиас сделала откровенный снимок на одном из пляжей в Сочи.
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Габриэла решила поддержать своего мужа на чемпионате мира в России, где он заявлен за пентакампеоне.
“Я думаю, что я люблю Сочи, его гальку и жару”, – подписала снимок девушка.
Напомним, Бразилия в первом туре группового этапа ЧМ-2018 сенсационно сыграла вничью со Швейцарией.
Фото: Instagram/bigamatias.
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