Роналду завел козлиную бородку до конца ЧМ-2018

Накануне на матч против Марокко в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018 Криштиану Роналду вышел с козлиной бородкой, пишет издание A Bola.

В первом матче на Мундиале Португалия сыграла вничью 3:3 со сборной Испании. Хет-трик сделал Роналду, причем третий мяч он забил на последних минутах игры со штрафного. Во втором матче Португалия с минимальным счетом переиграла Марокко – единственный гол также забил Роналду.

Cristiano Ronaldo finally tells the story behind his WorldCup goatee.

See here: https://t.co/dozkyPlw5S pic.twitter.com/Bk3sr2Fcc5

