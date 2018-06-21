Роналду завел козлиную бородку до конца ЧМ-2018

Форвард португальской сборной Криштиану Роналду объяснил свой новый имидж.

Накануне на матч против Марокко в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018 Криштиану Роналду вышел с козлиной бородкой, пишет издание A Bola.

“Перед матчем с Испанией мы сидели в сауне, и я начал бриться. А потом сказал другим, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании”, – отметил нападающий.

В первом матче на Мундиале Португалия сыграла вничью 3:3 со сборной Испании. Хет-трик сделал Роналду, причем третий мяч он забил на последних минутах игры со штрафного. Во втором матче Португалия с минимальным счетом переиграла Марокко – единственный гол также забил Роналду.

“Бородка принесла удачу. Поэтому я решил оставить ее до конца чемпионата”, – рассказал Криштиану.

Cristiano Ronaldo finally tells the story behind his WorldCup goatee.

See here: https://t.co/dozkyPlw5S pic.twitter.com/Bk3sr2Fcc5 — FootyYapper (@FootyYapper) 21 червня 2018 р.

Читайте: Роналду превзошел достижение Пушкаша.

Напомним, в группе B накануне также состоялся второй матч, в котором испанцы не без труда одолели Иран – 1:0. Таким образом в этом квартете первое и второе места делят Испания и Португалия (по четыре очка), у иранцев – три очка, команда Марокко с нулевым поинтом. В последнем туре Португалия сыграет с Ираном, а испанцы встретятся с марокканцами.

Ранее игроки сборной Англии устроили гонки на единорогах в бассейне.