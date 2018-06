В Иране женщин пустили на стадион впервые за 39 лет

В Иране впервые с 1979 года на спортивную арену наравне с мужчинами допустили женщин, чтобы они смогли увидеть трансляцию матчей национальной сборной против испанской команды в рамках чемпионата мира по футболу.

По информации Al-Ahram, просмотр матча между сборными Ирана и Испании состоялся на самом большом стадионе Тегерана Азади. Матч посмотрели более 10 тыс мужчин и женщин.

Отмечается, что женщин должны были допустить к просмотру со стадиона матча Марокко – Иран , но этого не произошло. Решение о допуске иранок было принято после того, как болельщики устроили стихийные празднования победного результата матча вместе с мужчинами.

Selten! Gemeinsamer Spaß in der Öffentlichkeit. Gestern gab es das in Teheran beim Public Viewing des WM2018 Spiels Iran Spanien im Azadi Stadion. Eigentlich in letzter Minute abgesagt, blieben Fans so lange vor Stadion stehen und protestierten, bis sich Tore doch öffneten. pic.twitter.com/ktV6WJfvco

— Natalie Amiri (@NatalieAmiri) 21 июня 2018 г.