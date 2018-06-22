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Бразилия – Коста-Рика: букмекеры назвали фаворита

Бразилия встретится с Коста-Рикой в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу.

Сборная Бразилии 21 июня в Санкт-Петербурге в рамках группового этапа ЧМ-2018 встретится со сборной Коста-Рики.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче является подопечные Тите.

Успех бразильцев в этом матче котируются коэффициентом 1,22. Успех костариканцев составляет – 17,50. На ничью дают – 6,20.

Также сегодня будут сыграны еще два матча. В группе D сборная Нигерии встретится со сборной Исландии, а в группе Е Сербия померится силами со Швейцарией.

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По мнению букмекеров фаворитом встречи Нигерия – Исландия является подопечные Гернота Рора. На победу нигерийцев дают коэффициент 2.75, успех исландцев оценивается в 2.85. Ничья – 3.10.

В другом матче Сербия – Швейцария фаворитом является белые орлы. Успех подопечных Младена Крстаича оценивают в 2.80, тогда как виктория швейцарцев составляет 2.90. Ничья – 3.00.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime.

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