Бразилия — Коста-Рика. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Бразилия — Коста-Рика на Фактах ICTV в пятницу, 22 июня, в 15:00.

22 июня во Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды Бразилии и Коста-Рики. Это будет первый поединок второго тура в группе Е. Встреча Сербии и Швейцарии пройдет 22 июня в 21:00.

Обе сборные неудачно стартовали на Мундиале. Подопечные Тите не смогли вырвать победу в игре со швейцарцами, которая закончились ничьей 1:1. А костариканцы и вовсе уступили сборной Сербии 0:1.

Накануне матча с Коста-Рикой у бразильцев были опасения по поводу травмы Неймара, но Тите всех успокоил, заявив, что форвард ПСЖ сыграет в матче.

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Кстати, Бразилия выиграла 9 из 10-ти очных встреч со сборной Коста-Рики, при одном поражении в 1960 году. Также пентакампеоне не могут выиграть уже 3 матча подряд на ЧМ. Это худшая серия для бразильцев с 1978 года, когда у них была четырехматчевого серия без побед.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче является подопечные Тите. Успех бразильцев в этом матче котируются коэффициентом 1,22.Успех костариканцев составляет – 17,50. На ничью дают – 6,20.

Прогноз Фактов ICTV

Бразилия – Коста-Рика – 3:0.