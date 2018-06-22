ЧМ-2018: Бразилия вырвала победу у Коста-Рики

Сборная Бразилии в матче второго тура группового этапа на ЧМ-2018 в группе Е победила Коста-Рику.

Бразилия – Коста-Рика 2:0

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Силва, Марсело, Миранда, Виллиан (Коста 46′), Каземиро, Паулиньо (Фирмино 68′), Коутиньо, Неймар, Жезус (Фернандиньо 90+3′).

Коста-Рика: Навас, Акоста, Дуарте, Гонсалес, Овьедо, Гамбоа (Кальво 75′), Борхес, Венегас, Гузман (Техеда 83′), Руис, Уренья (Боланьос 54′).

Голы: Коутиньо 90+1′, Неймар 90+7′.

Предупреждение: Неймар 81′, Коутиньо 81′ – Акоста 84′.

Сборная Бразилии одержала важную победу над Коста-Рикой в ​​рамках группового этапа ЧМ-2018.

На старте первого тайма подопечные Тите прогнозируемо захватили инициативу в игре, однако им постоянно не хватало остроты на завершающей стадии атак. В первом тайме особенно активен был Неймар. Однако навесы самого дорогого игрока мира не приносили особых опасностей костариканцам.

Во второй половине встречи почти ничего не изменилось – Бразилия стала еще более активной в атаках, однако Коста-Рика успешно оборонялась. Особенно блистал голкипер Реала Навас. Вратарь костариканцев один за другим отражал удары то одноклубников, то Неймара с Коутиньо.

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На 78-й минуте встречи произошел исторический момент в мировом футболе – арбитр матча Бьорн Куйперс назначил пенальти в ворота Коста-Рики, но чуть позже после просмотра видеоповтора отменил ранее принятое решение.

Кульминация противостояния пришлась на добавленные арбитром минуты. Сначала Коутиньо после подачи паса от Фирмино на Жезуса проткнул мяч в сетку ворот Наваса, а чуть позже финальную точку во встрече поставил Неймар, замкнув пас Дугласа Косты. Для звезды ПСЖ – это первый гол на ЧМ-2018.

Таким образом, Бразилия одержала первую победу на Мундиале в России, а Коста-Рика потерпела второе поражение подряд и почти потеряла шансы на выход в плей-офф.

Напомним, Факты ITV провели онлайн-трансляцию матча Бразилия — Коста-Рика.

Фото: Getty Images.