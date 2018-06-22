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Где смотреть Бразилия – Коста-Рика

Прямую трансляцию поединков второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Коста-Рики покажет телеканал Интер.

22 июня в 15.00 на стадионе Санкт-Петербург в одноименном городе, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии встретится со сборной Коста-Рики.

Обе сборные представляют группу Е, куда также попали Сербия и Швейцария.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

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Также сегодня будут сыграны еще два матча второго тура. В группе D сборная Нигерии на Волгоград Арене встретится со сборной Исландии. Время начала матча в 18:00. А матч Сербия – Швейцария в группе Е на стадионе в Калининграде начнется в 21:00.

Прямая трансляция обоих матчей будет доступна на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesport smotrisport та SportLive.

Смотрите матчи ЧМ 2018?

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    74 голоса 31%
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Всего голосов: 235

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: CBF Futebol.

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