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Российский самолет с фанатами Перу задымился в воздухе

Самолет российской авиакомпании, перевозивший перуанских болельщиков, совершил посадку в Тюменском аэропорту с неисправным двигателем.

Самолет АTR-72-212 российской авиакомпании UTair, выполнявший рейс Екатеринбург – Тюмень, совершил посадку в Тюменском аэропорту Рощино с неисправным турбовинтовым двигателем.

Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

На борту были болельщики сборной Перу по футболу, которые направлялись в Москву через Тюмень.

По данным ведомства, дым от перегоревшего масла попал в салон лайнера через систему кондиционирования. Через некоторое время в салон снова начал поступать чистый воздух.

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Высадка пассажиров с лайнера прошла в обычном режиме.

Напомним, в России во время ЧМ-2018 после встречи с россиянкой бесследно исчез мексиканский болельщик.

Скриншот: ForoTV / Twitter

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