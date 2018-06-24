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Призовые €127 тыс.: Стаховский победил на теннисном турнире в Великобритании

Украинский теннисист Сергей Стаховский победил в турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Илкли (Великобритания).

В финале соревнований посеянный под 8 номером Стаховский за 1 час 20 минут переиграл немца Оскара Отте – 6:4, 6:4, сообщает Укринформ.

Читайте: Украинского теннисиста дисквалифицировали пожизненно

Призовой фонд турнира составляет €127 тыс.

Ранее Факты ICTV писали, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в престижном WTA-турнире Moscow River Cup.

Фото: stako_s.

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