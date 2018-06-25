Фото из ямы и приставания к журналистке! Топ курьезов на ЧМ 2018

ЧМ 2018 – поведение российских и иностранных болельщиков.

Вторая неделя чемпионата мира по футболу в России и новые конфузы и курьезы.

Пока россияне демонстрировали одну ассоциацию Запада со своей страной, в нескольких городах возникали другие.

Московское метро и дикие российские болельщики, которые разбивают фонари прямо на глазах полицейских.

Известный тренер Жозе Моуриньо дает интервью. И во время прямого включения зрители вдруг увидели, как на заднем фоне отклеился плакат, закрывавший заброшенное здание.

Но иностранные фанаты с юмором воспринимают российскую бесхозяйственность. Аргентинские фанаты фотографируются в яме на дороге.

Россиян откровенно раздражает, как иностранные журналисты описывают их города.

Во время прямого включения испанской службы Deutsche Welle российский болельщик подбежал к корреспондентке, поцеловал ее и схватил за грудь. Журналистка возмутилась и назвала это сексуальным домогательством.

Перелет сборной Саудовской Аравии в Ростов едва не закончился трагедией. В воздухе загорелся двигатель.

Похожий инцидент произошел во время перелета 70 перуанских болельщиков в Москву через Тюмень.

За 20 минут до посадки пассажиры услышали взрыв и в салон начал проникать дым. Загорелась турбина. Перуанцев возмутило то, что никто им ничего не сообщил, поскольку экипаж не говорил по-английски.

Мундиаль стал богатым на сенсации. После разгромного поражения Аргентины от Хорватии разъяренные фанаты устроили охоту на хорватского болельщика.

В мощной армии мексиканских фанатов, которая прибыла в Россию, кроме настоящих болельщиков – были и виртуальные, такие как Хавьер. Этого человека на чемпионат мира не пустила жена, о чем и написано у него на футболке. Друзья взяли с собой его картонную копию, которая появляется теперь не только на стадионе, но и на телеэфирах.

В стране траур, а в Брюсселе, где живут много выходцев из Сенегала, возникла их драка с польскими фанами.

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Ошибка известного комментатора Василия Уткина, стоила ему работы на Первом канале и на мундиале. Точнее даже не ошибка, а то, что он вспомнил в комментарии в соцсетях оппозиционера Алексея Навального.

А в Кремле не устают повторять, что футбол вне политики.

Двое бразильских болельщиков оказались вне чемпионата за неприличный поступок. Они попросили русскую девушку на камеру повторять нецензурную фразу, на португальском языке. Болельщица ничего не понимала и с улыбкой говорила похабщину.

Издевались над девушкой не простые болельщики – глава департамента туризма в одном из бразильских муниципалитетов и лейтенант полиции. Против них в Бразилии уже начато расследование.

Удивила и аргентинская ассоциация футбола, которая накануне мундиаля выпустила памятку для болельщиков. Один из пунктов – как завоевать российских женщин. И с советом проявлять инициативу. Кое-кто решил проявить сексуальную агрессию.

Другой поступок вызывает совсем другие эмоции – восторг. Суперзвезда мундиаля Криштиану Роналду отличился и за пределами поля. В сети облетело видео, как он останавливает автобус команды. И спускается к маленькому фанату, который расплакался, потому что не успел получить автограф кумира.

Следующая неделя мундиаля будет горячая. Определятся команды, которые выйдут в одну восьмую финала. Будет ли среди неудачников Месси? И смогут ли аргентинские болельщики, которые перепутали Нижний Новгород с Великим Новгородом, наконец, попасть на футбол? Итак, до новых скандалов и новых курьезов первенства.

К слову, самолет российской авиакомпании, перевозивший перуанских болельщиков, совершил посадку в Тюменском аэропорту с неисправным двигателем.