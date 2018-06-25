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Не давали спать команде: Роналду пришлось успокоить болельщиков в Саранске

В Саранске (Россия) отель, в котором проживает сборная Португалии, окружили шумные болельщики с Ирана.

Фанаты громко пели и кричали, пишет TJ.

Португальскому нападающему Криштиану Роналду пришлось успокаивать шумную компанию. На видео видно, как футболист выглядывает в окно и жестами просит дать поспать.

Читайте: Хорватские фанаты снялись в яме в России и стали мемом

Фаны встретили Роналду овациями, но тише не стали. Отмечается, что болельщики делали это специально, ведь 25 июня состоится решающий матч Португалия – Иран.

К слову, Факты ICTV собрали мемы на открытие ЧМ-2018 по футболу.

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