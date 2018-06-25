Олимпийская чемпионка Домрачева уходит из биатлона

Белорусская биатлонистка, четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Минске, сообщает Прессбол.

31-летняя Дарья Домрачева является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира-2014/15 и пяти Малых хрустальных глобусов.

За свою карьеру она получила 34 победы на этапах Кубка мира.

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В июле 2016 Дарья Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, а 1 октября того же года родила дочь Ксению.

На Олимпиаде в Пхенчхан Дарья выиграла золото в эстафете и серебро в масс-старте.

Кстати, Домрачева – единственная женщина, удостоенная звания Героя Беларуси.

Напомним, король биатлона завершил карьеру.

Фото: Christophe Pallot/Getty Images